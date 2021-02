Augusta, “Safer internet day 2021”, il Corbino aderisce alla giornata dedicata all’uso positivo della rete

Il secondo istituto comprensivo “Orso Mario Corbino” diretto da Maria Giovanna Sergi, ha aderito al Safer internet day 2021, la giornata mondiale dedicata all’uso positivo di Internet, promosso dalla Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale (Pnsd). La scuola di Monte Tauro parteciperà sia con l’ adesione alle attività online proposte dal ministero sia con eventi organizzati appositamente che coinvolgeranno docenti, genitori ed alunni della scuola appartenenti ai tre ordini (Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado).

Si inizia lunedì 8 febbraio con il “Media education workshop”, un laboratorio di formazione e di scambio di pratiche per docenti sull’educazione ai media digitali e la progettazione di un curricolo delle competenze digitali nelle scuole. A seguire il 9 febbraio si svolgerà l’iniziativa “Safer internet stories” , una innovativa esperienza di apprendimento all’interno di un evento in live streaming, durante la quale verranno lanciati gli hashtag #PoesieSID e #StemSID, che daranno l’avvio a due percorsi didattici paralleli, uno dedicato alla poesia e l’altro alle discipline Stem. A dialogare con alunne e alunni sui social ci saranno le MuseSocial e gli ScienziatiSocial, account animati dalle équipe formative territoriali, che daranno vita a un inedito gioco di digital storytelling.

La giornata di venerdì 12 febbraio sarà dedicata a “Bambini ed adolescenti nella rete delle sfide: educare ai valori del rispetto del dialogo e della responsabilità” , un incontro da remoto con i genitori sul tema dell’utilizzo consapevole dei social a cura dei professionisti dello sportello d’ascolto della scuola Silvia Gitto (psicologa) e Antonio D’Aquino (Pedagogista).

“Tutte le attività – fa sapere la scuola- sono state ideate per promuovere, attraverso il coinvolgimento attivo, le competenze di cittadinanza digitale grazie ad un utilizzo creativo e consapevole dei media digitali”.