Augusta, sabbia ad Agnone per la mareggiata, al via la pulizia

Sono iniziati ieri gli interventi per rimuovere la sabbia ad Agnone Bagni. Con l’aiuto di una palameccanica la ditta che cura la pulizia ad Augusta, sotto cui rientra anche la frazione marinara, ha cominciato a rimuovere la sabbia che la violenta mareggiata della scorsa settimana aveva riversato in gran quantità sull’unica strada del lungomare che si affaccia sulla spiaggia e nelle stradine laterali, finendo anche davanti agli ingressi delle abitazioni, che si trovano poco distanti dall’arenile e che per questo erano rimaste bloccate.

Lo ha fatto sapere l’assessore all’Ecologia Concetto Cannavà che, dopo il maltempo, aveva incontrato i proprietari delle abitazioni insieme al sindaco Giuseppe di Mare. Il costo dell’intervento extra per la pulizia è stata inserita nella prima stima provvisoria del Comune, che ha quantificato in 705 mila euro i danni in tutto il territorio dovuti all’ondata eccezionale di maltempo dei giorni scorsi e per il quale la giunta Schifani ha dichiarato lo stato di crisi regionale e chiesto lo stato di emergenza nazionale, approvando la proposta del dipartimento regionale della Protezione civile.