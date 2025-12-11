Augusta, sabato la veleggiata solidale “Tutti a Bordo Nessuno Escluso”

La Sezione Lega Navale Italiana di Brucoli-Augusta organizza per sabato 13 dicembre 2025 una veleggiata socio-solidale nel segno dell’inclusione, aderendo alla campagna nazionale “Tutti a Bordo Nessuno Escluso”. L’iniziativa si svolge in collaborazione con l’Associazione Nuova Augusta Sport Disabili e il Centro R.I.B.E.S., con l’obiettivo di promuovere una vela senza barriere.

L’evento prenderà il via al Porto Xifonio di Augusta, con l’accoglienza degli ospiti alle ore 9:30 e la presentazione della Lega Navale Italiana e della campagna nazionale da parte del Presidente di Sezione. Subito dopo, alle 9:40, verranno illustrate le associazioni partecipanti.

A partire dalle ore 10:00, i partecipanti potranno prendere il mare a bordo di “Lighea”, imbarcazione confiscata alla criminalità organizzata e gestita dalla Sezione di Brucoli-Augusta, insieme ad altre barche messe a disposizione dai soci. La veleggiata prevede una rotta fino al Faro Santa Croce di Augusta, per poi fare ritorno al porto.

L’iniziativa rappresenta un’occasione unica per vivere la vela in modo inclusivo, avvicinando persone con disabilità e cittadini di ogni età al mare e alle attività della Lega Navale, promuovendo valori di solidarietà, partecipazione e rispetto delle diversità.