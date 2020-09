Augusta, sabato 26 settembre comizio del candidato a sindaco Massimo Carrubba

“Ritorniamo ad essere una città normale”. Questo lo slogan del candidato a sindaco alle elezioni amministrative del 4 e 5 ottobre Massimo Carrubba che sabato pomeriggio, 26 settembre, insieme alla coalizione che lo sostiene, ritornerà in piazza Duomo. L’appuntamento è alle 19, 30 per il secondo comizio della campagna elettorale, per incontrare elettori e simpatizzanti e presentare il programma.

Carrubba è sostenuto da tre liste civiche: Augusta coraggiosa, Democratici e progressisti e Attiva mente.