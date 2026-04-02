Augusta, al Ruiz il grande cinema fa scuola

Prosegue con grande partecipazione il progetto “Reel Time. Visioni dal Tempo”, il percorso di educazione al linguaggio cinematografico promosso dall’IstitutoSuperiore “Gaetano Arangio Ruiz”, scuola capofila, nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Il progetto, realizzato in collaborazione con Archeovisiva ETS e con il coinvolgimento di una rete di scuole del territorio, conferma così la propria vocazione a fare del cinema uno strumento educativo vivo, capace di unire formazione, cultura e partecipazione attiva.

Nei giorni scorsi, presso l’Aula Magna del “Ruiz”, si sono svolte due significative giornate di proiezione cinematografica che hanno rappresentato uno dei momenti più partecipati del percorso avviato nelle scuole.

La prima proiezione ha coinvolto circa 200 studenti delle classi seconde, terze e quarte dello stesso istituto, con il film Indiana Jones e il quadrante del destino, ultimo capitolo della saga ideata da George Lucas e interpretata da Harrison Ford. La visione del film ha offerto agli studenti l’occasione di vivere il cinema non come semplice intrattenimento, ma come esperienza culturale e formativa, capace di stimolare attenzione, riflessione e confronto.

La seconda proiezione è stata invece rivolta agli studenti degli Istituti Comprensivi “Domenico Costa” e “ Orso Mario Corbino”, partner della rete progettuale, e ha visto la partecipazione di oltre 200 alunni delle scuole secondarie di primo grado. Il film scelto dal responsabile scientifico del progetto e regista Lorenzo Daniele e dalla tutor interna alla scuola, la prof.ssa Stefania Anfuso, è stato Walfwalkers. Il popolo dei lupi, di Tomm Moore e Ross Stewart, un lungometraggio d’animazione d’autore di grande qualità visiva e stilistica, meno noto al grande pubblico rispetto ai prodotti dei grandi colossi dell’animazione, ma proprio per questo particolarmente prezioso all’interno di un percorso educativo che intende allargare lo sguardo degli studenti e proporre forme cinematografiche diverse, ricche di personalità e di contenuto. Anche in questo caso, la risposta dei ragazzi è stata particolarmente positiva, a conferma della capacità del linguaggio cinematografico di coinvolgere fasce d’età diverse attraverso modalità di fruizione dinamiche e partecipative.

Ad entrambe le proiezioni è seguito un dibattito critico sul film, articolato in momenti di analisi, confronto e dialogo con gli studenti. Numerose le domande, gli interventi e le osservazioni emerse nel corso dell’incontro, segno di un coinvolgimento autentico e di una partecipazione attiva che rappresentano uno degli obiettivi centrali del progetto: educare i giovani non solo alla visione, ma anche alla lettura consapevole delle immagini, allo sviluppo del senso critico e alla comprensione del cinema come linguaggio complesso e contemporaneo.

L’iniziativa si inserisce pienamente nel quadro delle attività previste da “Reel Time. Visioni dal Tempo”, che comprende lezioni frontali, laboratori pratici, incontri con professionisti del settore, visite guidate e momenti di approfondimento dedicati al rapporto tra cinema, territorio e beni culturali. Il progetto culminerà nella produzione di un cortometraggio ideato e realizzato dagli studenti, la cui lavorazione è in fase di scrittura.

Attraverso attività come queste, il progetto conferma la forza del cinema come strumento educativo, inclusivo e orientativo, capace di parlare ai più giovani, di aprire spazi di riflessione condivisa e di rafforzare il legame tra scuola e territorio. Un’esperienza che, ancora una volta, dimostra come il grande cinema, quando entra a scuola in modo strutturato e consapevole, possa diventare una preziosa occasione di crescita culturale e personale.