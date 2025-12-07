Augusta, Ruiz e Megara eccellenze scolastiche nelle classifiche Eduscopio: la soddisfazione di Tribulato

“Esprimo con grande orgoglio i risultati conseguiti dal Liceo Megara di Augusta nell’ultima edizione di Eduscopio (Fondazione Agnelli), che valuta l’efficacia delle scuole nella preparazione agli studi universitari“. A dirlo è il vice sindaco e assessore alla Formazione e Istruzione di Augusta Biagio Tribulato, commentando così i risultati forniti nei giorni scorsi da Eduscopio che hanno premiato gli istituti Ruiz e Megara.

Entrambi gli istituti, infatti, si sono distinti nel panorama provinciale raggiungendo posizioni apicali. Nello specifico il Liceo Classico “Megara” di Augusta, con un punteggio pari a 70,46, è il Liceo Classico con l’indice FGA più alto della provincia di Siracusa, secondo l’ultimo rapporto annuale Eduscopio pubblicato in questi giorni dalla Fondazione Giovanni Agnelli. Ragguardevoli anche il 2° posto del Liceo Scientifico con un indice FGA pari a 68,81 e il 2° posto del Liceo Linguistico con un indice FGA pari a 66,89.

A questo si aggiungono anche i risultati del “Ruiz” che ha celebrato il suo primo posto come Liceo Scientifico delle Scienze Applicate nella provincia di Siracusa “Le nostre realtà scolastiche rappresentano fiori all’ occhiello dell’ offerta formativa e dell’Istruzione Superiore della nostra città” ha detto il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare.

“Si conferma in modo inequivocabile la qualità del Liceo Megara e del Ruiz e le loro eccellenti collocazioni nel panorama scolastico provinciale – ha aggiunto Tribulato -. Sono riconoscimenti importanti del lavoro svolto quotidianamente da tutto il personale delle scuole, che contribuisce al successo delle due comunità scolastiche del nostro territorio Un grazie desidero esprimerlo alle Dirigenti del Ruiz Prof.ssa Maria Concetta Castorina e Prof.ssa Fabrizia Ferrante per essere condottiere di due istituzioni scolastiche che preparano i nostri giovani alla vita“