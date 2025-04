Augusta, rubavano rame e ferro dentro il faro “Dromo Giggia”: arrestati due uomini

Devono rispondere dei reati di furto aggravato in concorso, interruzione di pubblico servizio e ingresso arbitrario in luoghi vietati i due uomini arrestati in flagranza nel pomeriggio di ieri, dai Carabinieri della compagnia Polizia militare della Marina militare di Augusta.

I due, di 38 e 26 anni, entrambi con precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, sono stati sorpresi all’interno del faro “Dromo Giggia” di Augusta mentre asportavano rame e vario materiale ferroso divelto dall’impianto elettrico-idrico della struttura.

Il faro si trova in zona militare recintata e i due hanno causato anche la temporanea interruzione dell’alimentazione elettrica del faro, indispensabile alle navi in transito nel porto di Augusta. Individuati, i due uomini hanno cercato di darsi alla fuga ma sono stati raggiunti e tratti in arresto dai Carabinieri che hanno recuperato la refurtiva mentre personale tecnico ha ripristinato la funzionalità del faro.

Questa mattina l’arresto è stato convalidato.