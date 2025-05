Augusta, rubavano materiale ferroso da un capannone industriale: sorpresi e denunciati dai Carabinieri

Stavano asportando materiale ferroso da un capannone industriale in contrada Correale/Martelletto ma sono stati beccati dai Carabinieri della Radiomobile di Augusta impegnati in un servizio perlustrativo di controllo del territorio.

Ad essere denunciato in stato di libertà per tentato furto aggravato sono un 53enne e un 45enne, entrambi con precedenti penali per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.

La refurtiva è stata restituita.