Augusta, rubava i soldi delle macchinette al comprensivo Costa: arrestato ladro di merendine “in trasferta”

Avrebbe approfittato del buio della notte per introdursi all’interno del quarto istituto comprensivo Domenico Costa e rubare le monete dal distributori di merendine il trentanovenne, già noto alle forze dell’ordine e residente nel quartiere di San Cristoforo di Catania, arrestato ieri dai Carabinieri della Stazione di Augusta e della Radiomobile.

La presenza dell’uomo all’interno del plesso in orario notturno non è passata inosservata ai militari che, durante un normale giro di controllo del territorio, transitando nei pressi della scuola, hanno notato che all’interno vi erano degli insoliti movimenti notturni. Così sono entrati e hanno sorpreso l’uomo che avrebbe danneggiato i distributori di merendine per rubarne le monete. Il presunto ladro “in trasferta” alla vista dei militari si è dato alla fuga, ma è stato bloccato con ancora la refurtiva addosso.

Arrestato in flagranza di reato, l’uomo è stato poi sottoposto alla misura cautelare della presentazione giornaliera alla Polizia giudiziaria e all’obbligo di dimora nel capoluogo etneo.