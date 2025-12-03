Augusta, rubano il borsello del parroco in sagrestia: denunciata una coppia

Hanno approfittato dei momenti che precedono la celebrazione della Messa per entrare in sagrestia e rubare il borsello del parroco. È accaduto ieri ad Augusta, nella chiesa di San Francesco di Paola, dove una coppia – lui 27 anni, lei 21 – è stata identificata e denunciata dalla Polizia di Stato per furto aggravato.

Il sacerdote, accortosi del furto subito pochi istanti prima dell’inizio della funzione, ha immediatamente allertato il Commissariato di Pubblica Sicurezza. Gli agenti, grazie anche all’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza, sono riusciti in breve tempo a risalire ai due responsabili.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la coppia si sarebbe introdotta nella sagrestia durante le fasi preparatorie della celebrazione, impossessandosi del borsello del parroco e allontanandosi subito dopo.

I due giovani non sono nuovi a episodi simili: risultano infatti già conosciuti alle forze dell’ordine per reati analoghi commessi nel territorio megarese. Non essendo residenti ad Augusta, nei loro confronti sarà avanzata richiesta per l’emissione di un divieto di ritorno nel Comune.

Le indagini proseguono per verificare eventuali collegamenti con altri episodi avvenuti nelle ultime settimane.