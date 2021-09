Augusta, rubano da un casolare non abitato, arrestati due giovani

Da un casolare non abitato stavano rubando infissi e altro materiale ferroso i due giovani arrestati in flagranza reato, per furto aggravato, dai Carabinieri della Stazione di Augusta. Hanno 24 e 28 anni, sono già noti alle forze dell’ordine e sono stati beccati dai militari che, transitando per contrada Pezzagrande, durante un servizio di controllo hanno notato strani movimenti in un terreno abbandonato.

Insospettiti dalla presenza dei due in un casolare abbandonato, i Carabinieri si sono avvicinati e li hanno trovato che stavano asportando il materiale caricandolo sul cassone di una moto ape.

Dopo le formalità di rito i due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida del fermo.