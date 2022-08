Augusta, rotta la pedana per sollevare le sedie a rotelle: stop al servizio di trasporto disabili con pulmino

“Da mesi il Comune non espleta il servizio di accompagnamento dei disabili perché il pulmino in dotazione ha un’ avaria nel sistema di sollevamento della pedana. Questa avaria perdura ormai da tantissimo tempo e non consente alle persone che stanno in sedia a rotelle e che non possono fisicamente accedere al pulmino di potersi recare ai servizi di fisioterapia previsti”. Con tutti gli inevitabili grossi disagi del caso per chi, dovendo necessariamente effettuare la terapia fisica di riabilitazione, si trova costretto, laddove possibile, ad utilizzare mezzi privati o trovare altre soluzioni.

La segnalazione arriva da un parente di una persona disabile, che solleva il caso e sollecita il Comune ad intervenire al più presto per ripristinare l’importante servizio pubblico. Dall’albo pretorio del Comune si apprende, che con un’apposita determina del responsabile del settore di Polizia municipale di alcuni giorni fa, è stata impegnata la somma di 5.856 euro per l’acquisto di una nuova pedana idraulica sollevatrice per carrozzine in sostituzione di quella guasta.