Augusta, Rotaract e Croce rossa donano uova di cioccolato e colombe a famiglie e bambini

Uova di cioccolato e colombe per bambini e famiglie meno fortunate sono state donate dal Rotaract club di Augusta in occasione delle festività di Pasqua. Un bel gesto dal club service dei ragazzi, a recapitarli a casa a diverse famiglie indigenti augustane è stata la Misericordia, mentre il gruppo di Augusta del Comitato di Siracusa della Croce rossa ha potuto regalare un sorriso anche ai bambini diversamente abili di una associazione di volontariato portando loro anche altre uova.

“Abbiamo cercato in questo momento particolare, facendo rete con i volontari del territorio mettendo insieme i nostri colori, di offrire spiragli di serenità per questa Santa Pasqua”- ha fatto sapere Biagio Tribulato, referente del gruppo megarese delle Croce rossa che, nei giorni scorsi ha, inoltre, sottoscritto un protocollo d’intesa con Misericordia e Fondazione Catalano, guidate rispettivamente da Marco Arezzi e Federico Tinnirello per effettuare spesa a domicilio sia per gli anziani, che per famiglie indigenti e per i centri Caritas e per l’acquisto e la consegna di farmaci ad anziani.

Per contatti: 0931 991717 (Misericordia Augusta) gruppocriaugusta@gmail.com (Croce rossa Augusta), fondazionefamigliacatalano@gmail.com 0931978602.