Augusta, rogo Ecomac, aggiornati i dati qualità dell’aria, l’Arpa: “sembrano essere parzialmente influenzati dall’incendio”

“I dati di qualità dell’aria rilevati, dal 12 agosto fino alle 24 del 23 agosto, dalle stazioni fisse di monitoraggio gestite da Arpa Sicilia ubicate nell’Aerca di Siracusa sembrano essere parzialmente influenzate dall’incendio avvenuto il 22 agosto all’interno dell’impianto Ecomac di Augusta”. Questa la conclusione dell’Arpa di Siracusa in una seconda relazione pubblicata oggi pomeriggio in cui sembra “correggere un po’ il tiro” rispetto quanto affermato ieri nella prima relazione e lo fa anche dopo aver analizzato ulteriormente, anche per tutta la giornata del 23 agosto, i dati delle centraline di monitoraggio dove nella “stazione Augusta-Megara, che si trova molto vicina al luogo dell’evento incidentale, nella giornata del 23 agosto si è rilevata una concentrazione media oraria di benzene alle 23, pari a 96 µg/m3, che, potrebbe essere correlato all’evento incidentale, infatti, anche se l’incendio a quell’ora era già stato domato, il materiale plastico bruciato – si legge- potrebbe aver continuato ad emettere composti organici. Si precisa inoltre che l’analizzatore di benzene nella stazione Augusta-Megara non ha acquisito dati dalle 17 del 22 agosto alle 14 del 23 agosto e dunque non abbiamo informazioni in merito alle concentrazioni di benzene in quelle ore”.

Il dato nuovo riguarda anche la concentrazione giornaliera di PM10 che, sempre nella stazione Augusta-Megara, “ha registrato un superamento del valore limite giornaliero il 23 agosto raggiungendo la concentrazione media giornaliera di 66 µg/m3. In tale giornata le altre stazioni non hanno registrato superamenti né del valore limite né del valore guida Oms e dunque si ritiene che tale picco potrebbe essere correlato all’evento incidentale vista la vicinanza della stazione Augusta-Megara al luogo dell’incendio”.

Per quanto riguarda le concentrazioni di idrocarburi non metanici Nmhc si segnala un picco orario nella stazione Augusta-Megara il 23 agosto alle 22 pari a 1107 µg/m3, che è iniziato alle 18. La sorgente emissiva, sulla base dell’analisi anemologica, dovrebbe essere individuata ad ovest della stazione, visto che a partire dalle 18 il vento ha iniziato a spirare dai quadranti occidentali.

Per quanto concerne il Pm25 il decreto legislativo 155/2010 non prevede un limite giornaliero ma solo un limite annuo pari a 20 µg/m3. Il valore guida giornaliero Oms per il Pm2.5 (15µg/m3) è stato superato in particolare nei giorni 17, 18 e 19 agosto ed in particolare nelle stazioni Augusta e Sr di via Gela. Il 22 e 23 agosto sono stati registrati superamenti del valore guida per il PM2,5 nelle stazioni Sr-Via Gela e Sr-Teracati che non si ritiene siano correlabili all’evento incidentale. Si precisa che la stazione Augusta-Megara, che ha registrato un picco di concentrazione di Pm10 il 23 agosto, non è dotata di un analizzatore di Pm2,5 (che sono quelle più pericolose).

Saranno effettuati nei prossimi giorni ulteriori approfondimenti analizzando i dati di speciazione del particolato PM10 (metalli, Ipa).