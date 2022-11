Augusta, rivolta migranti sul rimorchiatore dei soccorsi: domata dai finanzieri

Con il loro intervento hanno ristabilito la sicurezza all’interno del rimorchiatore “Nos Aries” dove era scoppiata una rivolta dei migranti soccorsi dal natante, che aveva costretto l’equipaggio a chiedere l’aiuto delle forze dell’ordine.

Così lunedì scorso i componenti del guardiacoste “G 79 Barletta” della Guardia di Finanza di Siracusa hanno condotto un’operazione ad elevato rischio e pericolo perchè eseguita in alto mare, con condizioni meteo marine avverse e in un contesto operativo altamente difficile a causa delle condizioni di ordine pubblico che si erano venute a creare a bordo del rimorchiatore che, al largo di Siracusa, aveva appena trasbordato da un barcone 230 migranti.

Si stava dirigendo al porto di Pozzallo, nel ragusano, assegnato dal Viminale, quando sarebbe scoppiata la rivolta che aveva fatto propendere, in un primo momento e per ragioni di sicurezza, per lo sbarco ad Augusta dove erano già approdati altri tre natanti delle forze dell’ordine. Sbarco che poi, alla fine, è avvenuto lo stesso a Pozzallo.

“Parte di questi migranti, non si sa al momento la causa, avrebbero iniziato una rivolta nei confronti dell’equipaggio costringendolo a chiudersi nella plancia di comando e a richiedere l’intervento delle forze di polizia. – racconta il segretario della sezione provinciale Usif, Vincenzo Marino- Immediato l’intervento delle Fiamme gialle della sezione operativa navale di Siracusa, video ripreso dal comandante del rimorchiatore, che ha consentito di ristabilire le condizioni di sicurezza e ordine senza alcun danno, sia fisico che materiale all’equipaggio, ai migranti trasportati e al natante. Sono queste le operazioni di servizio che rendono fieri e orgogliosi di appartenere alla grande famiglia delle Fiamme Gialle. Ed è con tale senso di unità che voglio esprimere il mio personale sentito ringraziamento e quello dei vertici dell’ Unione sindacale italiana finanzieri e a tutti i colleghi di guardiacoste “G79 Barletta”.