Augusta, ritrovato a Punta Campolato il relitto di uno Junkers Ju 88, aereo tedesco della seconda Guerra mondiale

Un relitto di un bimotore Junkers Ju 88 è stato recentemente ritrovato al traverso di Punta Campolato, a Brucoli, a meno di due miglia dalla costa. Lo fa sapere la Soprintendenza del mare, che parla di una fortunata serie di prospezioni subacquee, eseguite sotto la direzione scientifica dell’Ente del mare e il supporto logistico del Diving “Capo Murro” di Ognina, che hanno portato al ritrovamento del relitto subacqueo appartenente a uno dei più famosi bimotori multiruolo della Luftwaffe, lo Junkers Ju 88. Si tratta del terzo velivolo dello stesso modello rinvenuto nei fondali siracusani, dopo quelli di capo Sant’ Elia e Capo Ognina, dai quali differisce soprattutto per il grado di integrità.

Lo Junkers Ju 88 è stato in assoluto l’aereo più versatile dell’aviazione tedesca nell’ultimo conflitto mondiale, da ricognitore a caccia notturno, passando per bombardiere in picchiata e aerosilurante, operò su quasi tutti i teatri bellici. La sua versione più diffusa, l’A-4, lunga 14,4 m. e alta 4,8, aveva un’apertura alare di oltre 20 metri ed era equipaggiata con due motori Junkers Jumo 211 di 1340 CV ciascuno. Realizzato con struttura a guscio, l’aereo vantava caratteristiche costruttive che gli conferivano grande resistenza e la possibilità di affrontare picchiate a oltre 700 Km/h, spesso sfruttate durante la battaglia d’Inghilterra per sfuggire agli agili “Spitfire” inglesi.

Il relitto recentemente ritrovato si presenta integro, rovesciato e adagiato su un fondale fangoso a 102 metri di profondità. Il piano alare, gli scarichi dei motori, i carrelli d’atterraggio e altri elementi strutturali, rendono molto probabile l’identificazione, salvo l’esito di future indagini e misurazioni. Questa nuova scoperta conferma il ruolo fondamentale dell’estensione dei limiti operativi delle immersioni subacquee sportive e tecniche, quale strumento utile a riportare alla memoria gli eventi e la storia delle battaglie aeronavali della II Guerra mondiale in Sicilia. Il carattere inedito dei siti di alto fondale e la loro sostanziale integrità, legata alla loro accessibilità limitata dalle profondità operative, dischiudono la possibilità di una fruizione turistica subacquea volta sia alla loro valorizzazione, che all’impulso economico del settore della subacquea tecnica.

La Soprintendenza del Mare ringrazia lo scopritore del relitto, l’ispettore onorario per i Beni culturali subacquei della provincia di Siracusa Fabio Portella, Stefano Gualtieri, Linda Pasolli, Antonio Di Grazia, Alessandro Celano e Marco Gargari.