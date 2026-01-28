Augusta ritrova il suo campo sportivo: pista d’atletica, aree verdi e nuove opportunità per lo sport cittadino

Dopo oltre trent’anni di chiusura, il campo sportivo di Augusta è pronto a tornare finalmente alla città. L’inaugurazione della nuova struttura è fissata per domani 29 gennaio, segnando un passaggio storico per lo sport locale e per l’intera comunità.

Non si tratta soltanto della riapertura di un impianto, ma della nascita di quello che il sindaco definisce un vero e proprio “tempio dello sport”: una struttura moderna e polifunzionale, dotata di pista di atletica leggera, aree per il salto in lungo e il salto con l’asta, ampi spazi verdi e servizi pensati per accogliere discipline diverse e atleti di tutte le età.

Un risultato reso possibile grazie al lavoro della struttura commissariale per la bonifica, guidata dal generale Giuseppe Vadalà, con il supporto del colonnello Aldo Papotto, in sinergia con il Comune di Augusta. Una collaborazione istituzionale che ha consentito di recuperare un’area rimasta per decenni inutilizzata e restituirla alla cittadinanza in una veste completamente nuova.

Per Augusta si apre così una fase importante: “il ritorno di uno spazio adeguato per lo sport significa superare le soluzioni di fortuna a cui, negli anni, sono state costrette le associazioni sportive del territorio – sottolinea il sindaco, Peppe Di Mare – La nuova struttura diventa un punto di riferimento per la formazione, la crescita e la valorizzazione dei giovani atleti”.

L’obiettivo dichiarato è chiaro: fare dello sport uno strumento di sviluppo sociale e culturale, creando le condizioni perché Augusta possa tornare a essere una vera fucina di talenti, capace di affermarsi non solo a livello regionale, ma anche oltre i confini siciliani.