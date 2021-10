Augusta, ritorno del mercato rionale del Sacro Cuore: approvato il progetto definitivo

Si stringono i tempi per il ritorno nella zona del Sacro cuore del mercatino rionale che non viene più montato da oltre un anno, da quando cioè è scoppiata la pandemia del covid 19, e che tornerà ad essere allestito dopo le tante richieste dei residenti ma in un’area adesso regolamentata e adeguata alla vigente normativa igienico sanitaria e alle normativa sulla sicurezza in particolare dell’impianto di distribuzione elettrica.

La giunta comunale qualche giorno fa ha, infatti, approvato il progetto esecutivo e definitivo per la realizzazione dell’area mercatale di piazza 13 maggio 1943, come fa sapere l’assessore al Commercio, Rosario Costa: “Prima del rimescolamento degli assessori in programma martedì prossimo – ha detto- ci tenevo a portare in giunta il progetto definitivo per i lavori di riqualificazione urbana del sistema area mercatale piazza 13 maggio 1943, già presentato alla città a maggio in occasione dell’intitolazione della piazza e che avevo promesso ai commercianti della zona che sarebbe stato approvato entro un anno. Tra qualche settimana potrà andare in gara e tra fine novembre e inizio di dicembre potranno partire i lavori di questa importante area”.

Quasi ormai a conclusione del suo mandato, dunque, l’assessore si è detto grato del supporto avuto per il progetto dagli uffici comunali e soprattutto dal responsabile del settore Urbanistica Massimo Sulano, che l’ha redatto, da Alessandro Blandino dell’ ufficio Commercio e dal servizio dell’Annona della polizia municipale.

Il progetto è stato approvato per un importo totale di 44 mila 996 euro e prevede interventi di riqualificazione dell’impianto di illuminazione, dei servizi igienici, la creazione di 17 posteggi per le bancarelle con fornitura di acqua, sistema di scarico e tre isole ecologiche per la differenziata