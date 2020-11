Augusta, ritorna lo screening gratuito dei tamponi rapidi domenica 15 novembre davanti al Costa

Ritorna lo screening di popolazione con i tamponi rapidi rino-faringei, col metodo del drive-in, per scovare eventuali positivi al Covid 19 che verranno effettuati, domenica prossima, 15 novembre, dalle 9 alle 11,15 sempre all’esterno della scuola dell’infanzia del IV Istituto comprensivo “Domenico Costa” che si trova di fronte piazza Unità d’Italia, al Polivalente

Lo ha fatto sapere il sindaco Peppe Di Mare che, insieme al direttore sanitario dell’Asp di Siracusa, Salvatore Madonia, ha fortemente voluto l’ iniziativa, promossa nell’ambito dell’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del Covid 19 e ripetuta anche dopo il successo della campagna di monitoraggio effettuata la scorsa domenica, che ha richiamato tantissime persone in fila con le automobili, alcune delle quali non hanno potuto effettuare il test rapido. In quell’occasione sono stati effettuati 407 test e scovati tre positivi.

“I cittadini che intendono sottoporsi allo screening dovranno presentarsi muniti di una fotocopia del proprio documento di riconoscimento con l’indicazione dell’indirizzo mail e del recapito telefonico”- ha aggiunto il primo cittadino