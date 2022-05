Augusta, ritorna il progetto del poligono di tiro di Punta Izzo: il Coordinamento chiama alla mobilitazione cittadini e politica

Il poligono militare di tiro di Punta Izzo, del quale si chiede da tempo la smilitarizzazione dell’area per crearne un parco culturale, potrebbe tornare ad essere funzionante. È quanto emerso durante una conferenza stampa, che si è svolta nella sede dell’associazione “936 pezzi” presieduta da Laura Cardile, del Coordinamento Punta Izzo possibile, che da anni si batte per rendere fruibile a tutti questa porzione di scogliera ancora incontaminata, che ha reso noto la risposta a loro inviata nei giorni scorsi dello Stato maggiore della Marina che così scrive: “Per quanto riguarda la messa in esercizio di un nuovo poligono, il relativo progetto preliminare per la demolizione e rifacimento del poligono, elaborato nel 2012, non è stato ancora approvato definitivamente in quanto non sono state ultimate le fasi relative alle indagini ambientali. A conclusione di tali indagini il progetto potrà essere aggiornato per la successiva approvazione, a valle della quale potranno essere stanziate le risorse per la relativa realizzazione”. Più in generale per la Marina “il comprensorio, nella sua interezza, riveste interesse istituzionale per le esigenze di carattere operativo, addestrativo, alloggiativo e di protezione sociale del personale militare e civile della Difesa ed è caratterizzato da valenza di pubblica utilità, atteso l’attuale impiego in ausilio alla popolazione civile, nell’ambito dell’emergenza epidemiologica in corso”.

La nota ufficiale è arrivata dopo che il Coordinamento ha interrogato il nuovo ministro della Difesa Lorenzo Guerini, come già fatto anche con gli altri predecessori se Punta Izzo fosse ancora di interesse militare, se era possibile avere il processo di riconversione culturale e se il progetto del 2018 è ancora di attualità. “La risposta ci sembra più chiaro del passato, ci sembra quasi un cronoprogramma ed è dello Stato Maggiore della Marina e, quindi, dell’autorità politica militare, anche se noi l’avevamo chiesto all’autorità politica, che sembra quasi limitarsi a ratificare atti dell’ente militare” – ha esordito Gianmarco Catalano del Coordinamento che prosegue la battaglia chiedendo il supporto dei cittadini, ma anche della politica ricordando che il Consiglio comunale del 2018 approvò una mozione per la non realizzazione del nuovo poligono.

“All’epoca furono favorevoli anche l’attuale sindaco Giuseppe Di Mare, che era consigliere di opposizione, l’attuale assessore Angelo Pasqua anch’ egli consigliere di minoranza, come anche il proponente Marco Niciforo, oggi consigliere comunale di maggioranza. Quello rimane l’indirizzo ufficiale del massimo organo, chiediamo al sindaco di dare corso a quella mozione e di dire pubblicamente qual è la sua posizione, – aggiungo Catalano ed Andrea Tringali- noi ci mettiamo a disposizione a condizione che l’indirizzo sia che il poligono là non si può fare. Perché quella è una delle aree delle scogliere ancora non contaminate, non ci può essere un poligono in un parco. Impensabile parlare di cementificazione, sarebbe anche interessante che la Sovrintendenza lo proponesse come luogo di notevole interesse pubblico, stiamo andando a costruire a 6 metri dalla costa un ecomostro”.

I due ricordano allora che l’autorizzazione paesaggistica per il poligono del 2013 è scaduta, il progetto è vecchio di 10 anni e bisogna aggiornarlo. “Nel 2017 il centro logistico interforze eseguì delle indagini ambientali ed analisi sull’area del poligono su impulso della Stato maggiore della Difesa dalle quali si evidenziarono superamenti di soglia di contaminazione di piombo e rame. Denunciammo all’autorità l’assenza di comunicazione, il prefetto rispose chiedendo di redigere questo piano di caratterizzazione e grazie a questo nostro impulso si sono create le condizioni per la conferenza dei servizi del 2020 per il piano di caratterizzazione a cui il Comune non partecipò”.

A marzo di quest’anno si è tenuta un’altra conferenza di servizi per approvare l’analisi di rischio sanitario-ambientale da cui è venuto fuori che vi sono almeno 6 punti in cui la contaminazione supera il limite di soglia, in particolare per il piombo, connesso evidentemente al rilascio nell’ambiente di proiettili e bossoli. “E’ evidente che l’area deve essere bonificata perché a rischio sanitario per i militari e lavoratori che si trovano in quell’area. Il progetto di bonifica andrà in conferenza di servizi a breve, abbiamo chiesto di partecipare per presentare osservazioni e la il comando di MariSicilia ha risposto che la nostra istanza sarà tenuta in considerazione alla convocazione della prossima conferenza, vorremmo anche capire se alla conferenza di servizi di marzo il Comune ha partecipato” – proseguono i due secondo i quali, inoltre, al poligono “per molto tempo si è sparato senza il contenimento con un poligono chiuso. La Marina non ha saputo darci notizie della reale datazione di questo manufatto che ipotizza risalga agli anni ‘70, anche se ed alcune immagini satellitari del ministero dell’ Ambiente si deduce che è stata costruita tra il ‘89 e il ‘94”.

Le date sono importanti perché in Sicilia dal 16 giugno ‘76 è in vigore la legge 78 che, all’articolo 15, dice che entro 150 metri dalla costa vi è un vincolo di inedificabilità assoluta e non si può costruire. “Quindi tutto ciò è costruito dopo il ’76 è abusivo e va abbattuto, nell’ ‘85 la legge Galasso ha posto un vincolo paesaggistico fino a 300 metri di costa allargando il vincolo e dando mandato alle amministrazioni di definire le tutele con i piani paesaggistici. Questo mostra che già l’area era protetta, rispetto alle quali le opere militari non sono svincolate, mancando traccia nei Prg non si capisce come è spuntata fuori l’opera. Essendo realizzata l’opera quando c’erano dei vincoli, non regge definirla opera di ristrutturazione. Il progetto mostra un poligono da fare daccapo, sono due sagome difformi”- affermano ancora i due che hanno preannunciato che diffideranno Sovrintendenza e assessorato regionale ai Beni culturali al rilascio di pareri: “perché non vi sono i presupposti per realizzarlo per incompatibilità con i vincoli paesaggistici. Chiediamo, inoltre di fare un consiglio comunale, questa è una battaglia culturale, – concludono Catalano e Tringali- non la stiamo facendo per andare a farci il bagno”.