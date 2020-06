Augusta, ritorna il mercato “del giovedì” e gli operatori lamentano poca pulizia e mancato diserbo

Si è svolto regolarmente ieri, cosi come previsto, il mercato settimanale del giovedì nelle due aree di via Bruno Buozzi, alla Borgata dove dopo i mesi del lockdown hanno ripreso a montare molti di quegli operatori mercatali, soprattutto del settore non alimentare, che non sono riusciti a lavorare in queste settimane di ripresa delle attività di vendita nel solo piazzale nord, adibito a mercato dalla ripresa. Non tutti pero’ erano presenti, nonostante da più parti sia arrivata la richiesta di riaprire lo storico mercato settimanale, che richiama tanti operatori anche delle provincie di Catania e Siracusa, alcuni posteggi sono rimasti vuoti.

Diversi ambulanti di quelli che hanno montato nel piazzale sud, che fino ad oggi non è stato usato, hanno trovato pero’ l’erbaccia cresciuta e non tagliata sotto i marciapiedi, che ormai sono in buona parte distrutti e, soprattutto in alcuni punti, l’asfalto pieno di escrementi di cane che nessuno ha eliminato prima di far montare le bancarelle. Una pessima abitudine quella di portare a spasso il cane per strada e non raccogliere i suoi bisogni che è, purtroppo, molto diffusa ad Augusta e non fa distinzione di quartieri, visto che in alcune strade o piazze di varie zone bisogna stare attenti a dove si mettono i piedi quando si cammina. Alcuni operatori sono stati costretti a ripulirsi da soli il posteggio assegnato e raccogliere quello che hanno trovato per terra.

Una volta finito il mercato l’area è stata ripulita e sanificata da un mezzo della MegarAmbiente, come ha fatto sapere l’assessore all’ Ecologia Omar Pennisi che assicura, inoltre, che entro la prossima settimana verrà tagliata anche l’erba.