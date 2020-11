Augusta, ritorna il Covid center al Muscatello. Chiusi, di nuovo, i reparti di Chirurgia e Medicina

Da oggi ritorna ad essere operativo all’ospedale Muscatello il Covid center per ospitare eventuali malati meno gravi di coronavirus della provincia. Con la conseguenza che non sono più attivi i reparti di Chirurgia e Medicina, che rappresentano il cuore del presidio sanitario e che sono stati riconvertiti. Lo conferma il sindaco Peppe Di Mare dopo aver sentito l’Asp di Siracusa e che spiega che, a causa dell’emergenza che sta crescendo anche a Catania la Regione ha chiesto di trovare più posti letti e questo potrebbe coinvolgere, in futuro “anche gli ospedali di Avola con 7 posti e Lentini dal 15 novembre”.

In questi giorni si è lavorato per svuotare i due reparti – che, in questi mesi, sono rimasti uno di fronte all’altro al secondo piano- sospendendo tutte le attività mediche e chirurgiche previste. Sono 40 i posti letto dedicati, come da disposizioni regionali, 8 in più rispetto ai 32 che avevano ospitato la struttura nei mesi scorsi, nel periodo più caldo dell’emergenza sanitaria, e che però mai sono stati del tutto pieni. Anzi è successo anche che nel reparto di Medicina, riconvertito in un secondo momento dopo Chirurgia, ad aprile e maggio scorso non ci sia stato mai un malato e il personale medico-infermieristico dello stesso reparto è rimasto inoperoso attesa di pazienti mentre altrove, come ad esempio, al Pronto soccorso c’era un gran da fare per garantire l’assistenza a tutti, compresi i sospetti casi di covid, che restavano lì in attesa dell’esito del tampone, riempiendo tutti gli spazi disponibili.

E’, dunque, accaduto quanto si temeva nei giorni scorsi quando si vociferava di una chiusura dei due fondamentali reparti per il presidio megarese, che sarebbero dovuti essere allestiti dopo il riempimento del Covid center di Noto. Oggi, di nuovo, vengono riconvertiti con grave disagio per chi aveva già programmato un intervento chirurgico nelle prossime settimane al Muscatello e sarà dirottato negli altri ospedali della provincia. O per chi avrà bisogno di un ricovero in Medicina che non potrà farlo ad Augusta ma altrove, come è già successo ieri.

di Cettina Saraceno