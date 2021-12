Augusta, ritorna il “Collezionismo in vetrina” a cura dell’associazione Icob

Ritorna per questo Natale “Collezionismo in vetrina”, a cura dell’associazione culturale Icob che ripropone la mostra itinerante dell’anno scorso coinvolgendo, questa volta, non solo i commercianti del centro storico ma anche gli esercenti della Borgata, che hanno accolto l’iniziativa con grande entusiasmo. Un’altra novità di questa seconda edizione sarà esporre non solo modellini ma collezioni di vario genere negli spazi interni alle vetrine dei negozi con la collaborazione, cura ed eleganza da parte dei commercianti.

“Lo scopo della mostra – fa sapere l’associazione- sarà quello di favorire fra i concittadini piacevoli passeggiate e nel contempo ammirare numerose e particolari collezioni realizzati da collezionisti e amatori”.

Tra i collezionisti che esporranno a partire dall’8 dicembre Irene Di Modica con le mascherine e le mini bottiglie di liquori, Giuseppe Catalano con le auto d’epoca, Angelo Vacirca con i pescherecci e barche a remi fatti a mano, Anna De Vita con le tartarughe e le sfere di neve dal mondo, Raffaele Fiorenza con i tappi di birra più famosi, Livio Spano con i suoi aeroplani, Franco Micieli con le auto dei film più conosciuti, Marco Parsi con le bambole dal mondo, Salvatore Amara con i mini presepi, Rita Viola con le varie tipologie di caffettiere, Andrea Pergolizzi con i modellini di Vespa, Luciano Caruso con le auto, Valentina Barbalace con i mobili in miniatura e le tazzine, Marinella Colizzi con i ditali dal mondo, Maurizio Stupia con le auto, Bruna D’Oscini con le tazze dal mondo, Antonio Passanisi con le auto da rally, Salvatore La Ferla con le auto. “Collezionismo in vetrina” è inserito nel cartellone delle festività natalizie organizzate dal Comune. L’evento potrà essere seguito sulla pagina Facebook di Icob Augusta