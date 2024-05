Augusta, ritorna il centro artistico “Meg” , con una galleria d’arte e attività culturali

Nato nel 1974 come centro artistico “Meg”, acronimo di “mentre eravamo giovani“, a distanza di 50 anni è ritornato con la stesso entusiasmo di un tempo e la voglia di fare arte e cultura ad Augusta. E l’obiettivo di far rinascere la galleria d’arte. A ricostituire il gruppo Pippo Corbino, che ha chiamato accanto a sè Amedeo Nicotra e Sergio Sillato, con il ruolo rispettivamente di direttore artistico e Sergio Sillato.

Durante una conferenza stampa in cui sono state proiettate immagini delle mostre organizzate dal 1974 al 1976 Corbino ha raccontato che il centro artistico nacque nel 1974 da un gruppo di ragazzi che non avevano niente da fare ai Giardini pubblici e che hanno cercato ognuno un proprio hobby, promuovendo anche raccolte fondi per creare l’ex Aias e aste di beneficenze con raccolta fondi. Il 23 marzo di quell’anno, con la prima mostra del compianto artista Vittorio Ribaudo, è nata la galleria d’arte che ora si punta a far rinascere.

“Già abbiamo contattato il proprietario dello stabile dove c’era la vecchia sede della galleria in via XIV Ottobre 3 che ritornerà a vivere, – ha detto Corbino- lo stanno già ristrutturando e spero che alla fine del mese sarà pronta. Sarà a disposizione di tutti perché, oltre ad esporre e fare mostre di pittura, scultura, ceramica fotografia e di qualsiasi arte, desideriamo che gli artisti di Augusta e della provincia si possano iscrivere come soci ed avere la possibilità di esporre fino a tre opere a testa per tutto l’anno e, dunque, uscire dagli scantinati ed essere visibile. Sarà la vostra vetrina”.

Già da qualche settimana è stato avviato un corso di ceramica a cura di Nicotra e a settembre ne partirà un altro di pittura a cura di Lucia Fazio. Hanno portato i loro saluti alla conferenza stampa anche Mimmo Di Franco, presidente dell’associazione Umberto I e Raimondo Raimondi, critico d’arte siracusano, presenti anche i primi due artisti soci iscritti, Elena Lucca ed Elio Comisso.