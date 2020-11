Augusta, ritorna a “Valtur” il villaggio turistico di Brucoli, che ricorda gli esordi di Fiorello

Negli anni ’70-80, complice la bellezza del mare e l’attrattività della costa bruculana, ha fatto la storia del divertimento estivo, richiamando turisti da ogni dove e dando lavoro a tantissimi giovani augustani che facevano a gara per essere anche solo il cameriere d’estate. In tanti hanno trascorso indimenticabili stagioni dentro il villaggio turistico di Brucoli, che è ritornato oggi ad essere “Valtur”. Un nome e un marchio storico, che risuona spesso anche nei racconti di gioventù di Fiorello che, proprio dall’anfiteatro, si fece apprezzare con i suoi spettacoli pieni di risate e le sue gag che lo hanno poi fatto conoscere ovunque.

Anche se non è proprio la stessa “Valtur” di tanti anni fa, ma il gruppo Nicolaus che nel 2018 ha acquisito lo storico marchio e ha firmato ieri un accordo con la catena alberghiera Aeroviaggi, proprietaria della struttura che si trova sul fiordo del borgo marinaro e che si chiamerà “Valtur Sicilia Brucoli village”, come si legge in una nota del gruppo Nicolaus, guidato da Giuseppe Pagliara, amministratore delegato. L’accordo consentirà di effettuare un lavoro di restyling della struttura di 448 camere e con tutta una serie di servizi, che ritorna dunque centrale nei progetti di investimento imprenditoriale rilanciando quello che era ritenuto un “fiore all’occhiello della storica proposta Valtur in Sicilia che si trova in una delle aree culturalmente più ricche del territorio siciliano, con numerosi siti Unesco comodamente raggiungibili dal villaggio stesso”.

Una scelta che ribadisce ancora una volta l’attrattività del territorio bruculano e del suo golfo naturale e che fa il paio anche con la recente nuova vita del “Faro” di Brucoli di piazza Castello, dall’altra parte del villaggio turistico, trasformata in casa di lusso per le vacanze da una società privata che ne ha ottenuto la concessione partecipando a un bando dell’Agenzia del Demanio. E che proietta il borgo di Brucoli in un possibile e auspicato futuro turistico, una volta terminata la pandemia da coronavirus, oltre che rappresentare anche un nuovo sbocco occupazionale per il territorio.