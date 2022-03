Augusta, ritardo lavori di eliminazione passaggio a livello a Brucoli, circolazione interdetta ancora fino a 30 settembre

E’ stata prorogata fino al 30 settembre prossimo l’ordinanza che vieta la circolazione veicolare in entrambi i sensi di marcia nel tratto di strada comunale che attraversa il passaggio livello di Brucoli. Lo prevede l’ordinanza di Polizia municipale firmata dal nuovo comandante Salvatore Daidone a seguito della richiesta della parte della ditta Cogen, incaricata da Rfi Ferrovie dello stato, dei lavori per la realizzazione del sottovia con la relativa soppressione del passaggio a livello della frazione marinara che verrà eliminato.

Per motivi tecnici, come si legge dell’ordinanza, la ditta esecutrice non è riuscita a terminare i lavori previsti per il 28 febbraio di quest’anno e si è pertanto reso necessario prolungare, per la seconda volta dall’inizio del cantiere e per altri sei mesi, la chiusura del tratto alla viabilità, già interdetto da febbraio 2021.

Rimangono invariati i percorsi alternativi da e per il borgo di Brucoli attraverso le strade provinciali 1, 57 e 107, fino a via Libertà all’ingresso di Brucoli e viceversa, indicati da apposita segnaletica.