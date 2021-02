Augusta, ristrutturazione dell’immobile di via X Ottobre vicino mura antiche: il Comune sospende i lavori

Sono stati sospesi i lavori di ristrutturazione dell’immobile diroccato di via X Ottobre, che si trova accanto e sopra le mura spagnole edificate nel XVII secolo, perché ritenuti “difformi” rispetto alle autorizzazioni rilasciate dalla Sovrintendenza di Siracusa e in attesa che la ditta e il direttore dei lavori presentino entro dieci giorni la documentazione che attesti la reale consistenza dello stabile alla data della presentazione del progetto.

Lo hanno reso noto il Coordinamento Punta Izzo e Natura sicula che richiamano l’ordinanza del responsabile del V Settore del Comune di Augusta, che il 22 febbraio ha notificato alla proprietaria dell’immobile l’ordinanza di sospensione cautelativa dei lavori arrivata dopo che la Soprintendenza di Siracusa, lo scorso 8 febbraio, ha effettuato un sopralluogo insieme al personale del comando Carabinieri tutela patrimonio culturale di Siracusa accertando che “rispetto all’elaborato “stato di fatto” che documenti un edificio “nella sua interezza”, è mancante una consistente parte dell’edificio pur avendo l’autorizzazione paesaggistica, del 20/02/2020, vietato ogni demolizione”.

L’area in questione si trova in centro storico, anche se pare che un punto di vista urbanistico sia classificata come zona F (area destinata ad opere di interesse collettivo), a ridosso dell’ex Convento dei Cappuccini, che oggi è stato adibito a plesso del primo comprensivo Principe Di Napoli. Da decenni si trova in pieno degrado insieme ad altre case vicine e sorge sopra e accanto a delle mura antiche, che per decenni sono state ricoperte da una folta vegetazione, “riapparse” alla vista dopo la pulizia effettuata prima dei lavori. Sono proprio queste mura storiche, un vincolo che parrebbe non esserci e l’eventuale interferenza di lavori di ristrutturazione con un bene storico-architettonico al centro della questione ancora in via di definizione che ha portato, intanto, alla sospensione cautelativa del cantiere da parte del Comune.