Augusta, ristrutturato il plesso scolastico di via Eroi di Malta della Principe di Napoli

Da quest’anno scolastico già iniziato i piccoli alunni dell’infanzia del plesso di via Eroi di Malta del primo istituto comprensivo “Principe di Napoli” sono ospitati in locali più accoglienti e più sicuri dopo la recente manutenzione straordinaria. Ieri mattina hanno assistito all’inaugurazione dell’immobile alla presenza del sindaco Giuseppe Di Mare che ha tagliato il nastro insieme alla dirigente scolastica Agata Sortino, presenti il vice sindaco Tania Patania, gli assessori alle Politiche dell’istruzione Ombretta Tringali e alla Transizione ecologica Concetto Cannavà, il vice presidente del Consiglio comunale, Biagio Tribulato e il presidente del consiglio di istituto.

“Questo plesso è stato sempre il fiore all’occhiello di questa scuola e negli anni si è un po’ deteriorato, sono contenta che venga tagliato questo nastro per ridare a questo quartiere quel cuore e quell’anima che in parte aveva perso – ha detto la dirigente Sortino- C’è stato uno sforzo e una grande sinergia e tutti interpretato il bisogno della mamme di riavere questo plesso per riavviare il 19 settembre scorso l’anno scolastico”.

“Oggi è un giorno di festa – ha affermato il sindaco Giuseppe Di Mare – perché ridare una casa in queste condizioni è motivo di festa e orgoglio perché, ogni centesimo speso nelle scuole è un centesimo speso per i nostri bambini, per la nostra città, per le nostre famiglie che fa stare bene tutti. Vi ringraziamo per la pazienza che avete avuto perché come in tutti i lavori pubblici ci possono essere contrattempi, ritardi e sorprese, anche se in questo ne abbiamo avuti pochi. Abbiamo consegnato un plesso riqualificato da un punto di vista strutturale e impiantistico e oggi sia i nostri bambini sia il personale scolastico si trovano dentro un luogo più sicuro”.

Presenti ieri anche Angelo Cipriani, progettista del Comune e direttore dei lavori di manutenzione ha riguardato il rifacimento degli intonaci interni ed esterni e l’adeguamento dell’impianto elettrico, quest’ultimo intervento consentirà il prossimo anno scolastico alla scuola di attivare, per la prima volta in un istituto pubblico augustano, una sezione primavera per bambini dai 2 ai 3 anni, a numero chiuso con criteri che verranno scelti.

La manutenzione del plesso è stata inserita nel progetto di ristrutturazione degli uffici comunali, sede degli assessorati alle Politiche sociali, Pubblica istruzione e Sport che si trovano di fronte di viale Eroi di Malta, i cui lavori sono ancora in corso e dovrebbero concludersi entro una decina di giorni.