Augusta, “ristoro” per acqua non potabile per i residenti del centro storico: domande entro il 13 giugno

Scade mercoledì 13 giugno il termine per presentare la richiesta di riduzione delle bollette dell’acqua per i disagi subiti al centro storico dal 25 ottobre al 12 febbraio, dopo l’ordinanza sindacale di non potabilità dell’acqua, che per quasi tre mesi ha costretto residenti ed esercenti a sborsare soldi extra per acquistare cassette di acqua e fare rifornimento con le autobotti.

Ieri sul sito del Comune è comparso un avviso a firma dell’assessore al Bilancio e Tributi Giuseppe Canto e del responsabile del III settore economico finanziario Angelo Carpanzano in cui si sottolinea che bisogna provvedere all’approvazione del ruolo per la fatturazione dei consumi idrici relativi all’anno 2019 e rilancia il modulo che si può scaricare per chiedere il “ristoro”, che era già stato pubblicato ai primi di marzo facendo registrare già tre mesi fa diverse adesioni di cittadini danneggiati.

Il modulo può essere compilato dal titolare dell’utenza, ma anche dagli amministratori di condomini nel caso si tratti di più abitazioni e può essere inviato via Pec al protocollo del Comune. Si può usare però solo la posta certificata, un utente con la mail ordinaria ha provato ieri ad inviare il modulo che gli è pero ritornato indietro e questo può rappresentare un problema considerato che non tutti, anzi pochi, soprattutto tra gli anziani, hanno la Pec. Il modulo può anche essere consegnato direttamente all’ufficio idrico, al quarto servizio Tributi che si trova al piano terra del Municipio di piazza D’Astorga.

Non viene specificato di quanto sarà esattamente la riduzione del canone e si citano le deliberazioni adottate dall’Arera, ovvero dall’ Autorità di regolazione per energia che prevedono che “i disservizi sofferti per la fruizione di acqua potabile sono oggetto di indennizzi o riduzioni del canone idrico dovuto” si cita inoltre come informazioni importanti da riportare i “dati sopra richiesti del codice cliente, del contratto e della matricola contatore riportati nella fattura relativa all’ utenza interessata”, ma nel modulo non campare in nessun punto lo spazio dove riportare questi dati.

La questione idrica all’Isola è approdata, l’altro ieri, di nuovo in consiglio comunale con la mozione presentata il sei maggio scorso, dopo l’ennesimo distacco di energia elettrica che ha creato carenze idriche e poi acqua torbida alla riattivazione del servizio, dal consigliere di Articolo uno Giancarlo Triberio. Come ha riferito in aula l’esponente dell’opposizione sarebbero stati addirittura 17 i distacchi di energia elettrica in questi mesi, dovuti ad una rete elettrica vecchia che hanno fatto fermare la pompa del pozzo ma anche danneggiato apparecchiature elettroniche di privati.

Il problema dovrebbe essere risolto una volta realizzare il nuovo pozzo per il quale è stata pubblicata la manifestazione di interesse, nel frattempo l’esponente dell’opposizione con la mozione impegnava l’amministrazione ad “attuare in somma urgenza lo stanziamento delle somme necessarie e tutte le necessarie procedure tecniche-burocratiche per l’installazione di un impianto di soccorso che assicuri il regolare funzionamento delle pompe del pozzo dei giardini pubblici in caso di mancanza di energia elettrica nonché l’installazione contemporanea di analizzatori in continuo dei parametri principali”. Ma anche questa mozione come le altre due dell’opposizione dedicate al sostegno alle imprese non è stata approvata, avendo ricevuto i soli voti favorevoli dell’opposizione e facendo registrare, anche in questo caso, l’astensione della maggioranza a 5 stelle.