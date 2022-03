Augusta, ristori per emergenza covid: 484 le richieste degli operatori economici

Sono 484 le richieste presentate da altrettanti operatori economici al Comune per ottenere un sostegno finanziario a fondo perduto, fino a due mila euro, per l’emergenza covid. Nei giorni scorsi si è riunito negli uffici del Suap la commissione che ha cominciato ad esaminare in ordine di presentazione le istanze arrivate entro il 31 dicembre dell’anno scorso, termine ultimo previsto dal bando da 732 mila euro di risorse comunali impegnate per l’emergenza covid e da ripartire come ristori tra gli aventi diritto che hanno presentato domanda. I fondi provengono dalla rimodulazione dei mutui già prevista dalla passata amministrazione.

Lo rende noto l’assessore allo Sviluppo economico e vicesindaco Patania: “il lavoro fino ad oggi svolto dal Suap e del responsabile Alessandro Blandino permetterà finalmente agli operatori economici titolati ed in regola con i requisiti previsti dal bando di beneficiare del legittimo sostegno finalizzato alla ripresa economica del territorio comunale”- ha detto.