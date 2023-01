Augusta, rischio stop del trasporto pubblico dell’Ast, il sindaco: “è un problema regionale, va risolto a Palermo”

“È un problema di tutta la Sicilia che va risolto a livello palermitano. Stiamo cercando di investire la politica regionale e chiedere un incontro perché la Regione risolva il problema in un modo o nell’altro. Non è che un mese prima si può dire che il servizio del trasporto pubblico non si farà più, se ci sono dei problemi con questa società la Regione dovrà trovare la soluzione perché non pensiamo che i bilanci comunali possano sopperire ad un assenza del genere”. Questo il commento del sindaco Giuseppe Di Mare dopo l’allarme lanciato oggi dal deputato regionale di Fratelli d’Italia Carlo Auteri sul rischio che dal primo marzo non ci sia più ad Augusta il servizio di trasporto pubblico dell’Ast, l’azienda siciliana trasporti che sta attraversando una grave crisi economica, con il Consiglio di amministrazione che ha recentemente deliberato di ridurre l’impegno dove si registrano elevati costi di produzione e bassi ricavi di traffico.

“Questa mattina è arrivata in Comune la nota firmata dal presidente regionale dell’Ast che – ha aggiunto Di Mare – ha comunicato che dal primo marzo cesserà il servizio di trasporto pubblico se non verranno pagate le somme spettanti. La nota è arrivata a tutta la Sicilia, ci siamo sentiti con gli altri sindaci del siracusano, ci saranno degli incontri ma la questione va risolta a livello regionale e va interessato l’assessore regionale alla Mobilità Alessandro Aricò”.