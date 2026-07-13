Augusta, rischio incendi: attivato il Coc e aperti i rifugi climatici

Attualità · Livello alto

Massima attenzione per il rischio incendi nella giornata di lunedì 13 luglio. Per le province di Siracusa e Ragusa è stato diramato un livello di pericolosità alta, con dichiarato il livello di attenzione per il rischio di incendi.

In considerazione delle condizioni previste, il sindaco di Augusta ha disposto l’attivazione del Centro operativo comunale (C.o.C.), che coordinerà le eventuali attività di monitoraggio e gestione delle emergenze sul territorio. Contestualmente sono stati attivati anche i rifugi climatici, messi a disposizione della popolazione per fronteggiare le elevate temperature.

L’amministrazione comunale invita i cittadini a mantenere comportamenti prudenti, evitando qualsiasi azione che possa favorire l’innesco di incendi e seguendo gli aggiornamenti diffusi dagli organi competenti.