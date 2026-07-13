Banner 1

Banner 2

Banner 3

Banner 3

Banner 4

Banner 5

Banner 10

Augusta Banner 7

Banner 3

Attualità Livello alto

Augusta, rischio incendi: attivato il Coc e aperti i rifugi climatici

La Redazione ·
Condividi

Augusta Banner 7

Massima attenzione per il rischio incendi nella giornata di lunedì 13 luglio. Per le province di Siracusa e Ragusa è stato diramato un livello di pericolosità alta, con dichiarato il livello di attenzione per il rischio di incendi.

In considerazione delle condizioni previste, il sindaco di Augusta ha disposto l’attivazione del Centro operativo comunale (C.o.C.), che coordinerà le eventuali attività di monitoraggio e gestione delle emergenze sul territorio. Contestualmente sono stati attivati anche i rifugi climatici, messi a disposizione della popolazione per fronteggiare le elevate temperature.

L’amministrazione comunale invita i cittadini a mantenere comportamenti prudenti, evitando qualsiasi azione che possa favorire l’innesco di incendi e seguendo gli aggiornamenti diffusi dagli organi competenti.

Leggi anche

I più letti

  1. Incontro istituzionale

    Augusta, il sindaco Di Mare riceve la Corale Iubilaeum dopo il pellegrinaggio a Roma

  2. Presenti 40 under

    Calcio Promozione, Stage 2026: la Megarese fa il pieno di giovani

  3. Atto di indirizzo

    Piano Casa 2026. Il sindaco Di Mare: “Augusta avvia il programma Centro Storico Abitato”

  4. Attualità

    Augusta, il sindaco Di Mare incontra Marco Amara: possibile collaborazione tra la Nazionale maltese e il calcio augustano