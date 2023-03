Augusta, “Rischi in rete”, incontro al Corbino promosso dal Kiwanis

“Rischi in rete”, questo il tema dell’ incontro rivolto agli alunni del primo anno della scuola media del secondo istituto comprensivo Orso Mario Corbino che si è svolto l’altro ieri nell’ambito del progetto di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva in collaborazione col Kiwanis club di Augusta, presieduto da Renato Giummo.

A relazionare è stato Francesco Cannavà, psicologo ed esperto in tematiche giovanili, che con un linguaggio semplice ma coinvolgente e vicino al mondo dei ragazzi, ha affrontato il tema partendo dal loro vissuto e riuscendo a far partecipare attivamente i giovani adolescenti, che hanno portato la loro esperienza, formulato domande pertinenti e dimostrato massima attenzione sino alla fine dell’incontro.

Cannavà, consulente tecnico d’ufficio al Tribunale di Siracusa, ha toccato vari aspetti del problema: dall’omologazione alla emulazione, dal phishing alle challenge ai videogiochi, senza trascurare il cyberbullismo, il fenomeno degli haters e degli stalkers, spiegando quali danni psicologici possano seguire ad un uso eccessivo e poco corretto della rete e come si possa avere un alterazione della percezione del tempo. Ha poi dato agli alunni del Corbino consigli pratici su come approcciarsi correttamente ai device ed ha messo in risalto quanto sia importante il ruolo degli adulti (genitori/insegnanti) affinchè i ragazzi si relazionino tra di loro, anche utilizzando i nuovi mezzi di comunicazione ed i social, in maniera positiva.

Presente all’incontro anche Salvo Cannavà, attualmente chairman Divisione 3 Sicilia Sud est del Kiwanis, distretto Italia San Marino per il bullismo e rischi in rete. L’attività, nella scuola diretta da Maria Giovanna Sergi, era stata programmata per la settimana del “Safer Internet day”, ma a causa delle condizioni meteo avverse e alla chiusura delle scuole è slittata a fine febbraio.