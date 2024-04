Augusta, riqualificazione piazza Mattarella e aree di via Catania, Dogali e Di Vittorio: martedì via al cantiere

Quasi un chilometro per la prima pista ciclabile, 18 mila metri quadrati di rifacimento della sede stradale, due aree a verde attrezzate, un campetto da calcio con erba sintetica, un’area giochi, un’area fitness, 166 stalli per posti auto, 176 corpi illuminanti di ultima generazione, un punto di ricarica per auto elettriche e uno per bici elettriche, 10 panchine smart per ricaricare i cellulari, 62 alberi di vario tipodall’olivo, al leccio, al tiglio e oltre 100 cespugli e un impianto di video sorveglianza. Sono i numeri del progetto di riqualificazione urbana delle aree a sud est della Borgata, ovvero via Dogali, via Catania, piazza Mattarella e via Di Vittorio, finanziato dal Pnrr per 5 milioni di euro e presentato questa mattina nel salone di rappresentanza del Comune durante una conferenza stampa dal sindaco Giuseppe Di Mare.

Ad illustrare nel dettaglio e con l’ aiuto delle slide gli interventi del progetto esecutivo, elaborato sulla base di uno studio di fattibilità realizzato dai progettisti del Comune Gianfranco Passanisi, Aldo Licciardello e Orazio Mingo, sono stati Rosario Grasso della Strafer e Marcello Beccaria che hanno spiegato che i progetti sono due anche se fanno parte di un unico contesto: il primo va da via Dogali e dal “campo bianco”, nell’area da sotto il cavalcavia di via Catania che era in condizioni di degrado con vegetazione incolta e che sarà riasfaltata. Ci sarà il primo tratto della pista ciclabile e un campetto sportivo, sotto il cavalcavia è prevista la realizzazione di un parcheggio di 84 posti auto, aree giochi e fitness e saranno riorganizzati i percorsi pedonali. Nell’area a verde è previsto un prato a raso, sarà realizzato con materiale drenante all’interno, ci sarà un’ ulteriore area pavimentata con blocchetti di calcestruzzo con panchine smart per ricaricare il cellulare, una ricarica elettrica per bici elettriche, un piccolo laghetto e un nuovo impianto di illuminazione. Costo 1 milione e 700 mila euro

Nel secondo progetto di riqualificazione di piazza Mattarellae via Di Vittorio sono pervisti la ripavimentazione, la continuità della pista ciclabile che partendo da via Catania finisce in via Matteotti e passa davanti a Ruiz e Costa e che sarà separata dalla strada da una fila di alberi. Anche qui ci saranno posti auto, verrà allargato il marciapiede, in piazza Mattarella ci saranno aree libere per andare in biciletta e anche per fare eventi, con aiuole, panchine in legno e porzioni di pavimentazione in legno e una stazione meteo. Costo 2 milioni e 653 mila euro

“Oggi è un giorno importante per la nostra città perché raccogliamo frutti di buona amministrazione– ha detto il sindaco Giuseppe Di Mare – questo progetto darà una dimensione diversa ad una parte della città da via Dogali a piazza Mattarella che negli anni è stata lasciata allo sviluppo naturale e dove si trovano due scuole importanti come il Ruiz e il Costa e impatterà in maniera importante con la qualità della vita della città. Martedì partirà il cantiere da piazza Mattarella invitiamo la cittadinanza a collaborare, in parte impatteranno nella viabilità ordinaria anche se non all’inizio. Siamo orgogliosi di questo percorso lungo che ha coinvolto tante persone, la fine dei lavori è prevista entro i primi mesi del 2025”.

“Il successo di aver avuto accreditato queste somme sta anche nella capacità della scelta delle idee progettuali, dei materiali e dell’esatta risposta che viene data per i punti che premiano, visto il Pnrr si basa su principi che mirano a dare una risposta tangibile al rispetto dell’ ambiente”- ha commentato l’assessore al Pnrr Valeria Coco che ha preso parte alla conferenza stampa insieme al collega Pippo Spanò e a Damiano Conti, titolare della ditta augustana “Conor” che ha vinto la gara.