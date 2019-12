Augusta, riqualificazione locali ex stazione ferroviaria. Il Comune cerca un progetto di inclusione sociale

Riqualificare i locali della ex stazione ferroviaria non più in uso destinandoli ad un’associazione o ente no profit. E’ quanto prevede un avviso pubblicato dei giorni scorsi all’albo pretorio del Comune per la realizzazione di un progetto di inclusione sociale nei locali della ex stazione ferroviaria della Borgata, che scade oggi e con cui il Comune cerca un progetto redatto da associazioni che operano nel terzo settore e, più in generale, enti no-profit da proporre a Ferrovia dello stato per ottenere il rilascio in comodato d’uso dei locali non più utilizzati, facendo così anche fronte alle richieste di spazi da destinare ad associazioni per le attività di volontariato.

E questo dopo che il gruppo Ferrovie dello stato ha reso “gli spazi non più funzionali all’esercizio ferroviario disponibili in comodato d’uso gratuito per l’attuazione di progetti finalizzati ad offrire al territorio servizi utilità sociale senza scopo di lucro”

Il progetto dovrà prevedere iniziative nei settori della cultura, dello sport, delle attività ricreative a tutela di fasce di popolazioni considerate deboli. Il subcomodato gratuito avrà durata in via sperimentale di 2 anni, il comodatario è tenuto a custodire e conservare i locali “con la diligenza del buon padre di famiglia” e non può servirsene che per l’uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa. Non può, inoltre, concedere ad un terzo il godimento dell’immobile senza il consenso del comodante, sono inoltre a suo carico la custodia, la pulizia dei locali e nelle aree pertinenziali, l’ esecuzione degli interventi di manutenzione necessari per rendere e mantenere l’immobile in stato da servire all’uso convenuto.

I locali verranno affidati allo stato attuale in cui si trovano ed ogni lavoro di miglioria sarà a cura del comodatario, previa autorizzazione del Comune. I progetti presentati saranno valutati da apposta commissione nominata successivamente.