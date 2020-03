Augusta, riqualificazione ex campo sportivo “Fontana”: assegnazione lavori entro settembre 2020

Dovrebbero essere aggiudicati entro settembre di quest’anno i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione dell’ex campo sportivo, chiuso dal 2005 per la presenza di pirite e inserito, impropriamente e per un errore riconosciuto dalla Regione, nell’elenco della discariche abusive per le quali lo Stato sta pagando una multa a seguito dell’infrazione comunitaria.

È quanto emerso nei giorni scorsi all’incontro a Palermo tra il commissario straordinario per la bonifica delle discariche abusive sul territorio nazionale, Giuseppe Vadalà e l’assessore regionale per l’Energia e i servizi di pubblica utilità, Alberto Pierobon che si sono confrontati sulle attività finora svolte dalla struttura commissariale che ha consentito in un anno e mezzo a cinque discariche siciliane (Siculiana nell’Agrigentino, Leonforte in provincia di Enna, Mistretta e San Filippo del Mela nel Messinese e Monreale in provincia di Palermo) di essere bonificate e di uscire dalla procedura di infrazione.

Si è anche parlato degli obiettivi futuri che prevedono il risanamento di altre quattro discariche entro 24 mesi, e cioè di quelle di Cammarata, in provincia di Agrigento, Paternò nel Catanese, Cerda, in provincia di Palermo e appunto l’ex campo sportivo di Augusta.

Vadalà ha sottolineato che si tratta del “sito ambientale più complesso e inserito nel Sin (sito di interesse nazionale) di Priolo. Si è arrivati alla definizione del progetto di bonifica da preliminare a definitivo – ha aggiunto -. Il Provveditorato alle opere pubbliche della Regione sta approntando gli iter amministrativi propedeutici alla gara di aggiudicazione il cui importo a base d’asta è di oltre 6 milioni di euro. L’assegnazione dei lavori è prevista entro il mese di settembre 2020. Il cronoprogramma prevede che le opere siano ultimate entro il primo trimestre 2022. Saranno utilizzati anche fitorimedi capaci, oltre a indurre benefici da un punto di vista della vitalità batterica o della biodiversità, di offrire e salvaguardare un positivo e salutare effetto paesaggistico, unico e inimitabile nella baia dell’Etna”.

Sembra, dunque, esserci ancora un ulteriore slittamento della fine dei lavori visto che nell’ultimo cronoprogramma di settembre 2019 la data ultima è giugno 2021.