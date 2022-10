Augusta, riqualificazione area con il 30% degli ex consiglieri del M5S: richiesta caduta nel vuoto

“L’ amministrazione del fare si ferma davanti alla donazione del 30% degli ex consiglieri del Movimento 5 stelle”. Lo dicono gli ex consiglieri M5S Augusta Salvatore Blanco, Mauro Caruso, Roberto Casuccio, Silvana Danieli, Lucia Fichera, Giuseppina Mauro, Marco Patti, Marilena Russo, Francesca Tringali che lo scorso 29 giugno avevano presentato all’amministrazione una richiesta di riqualificazione di un’area con annesso progetto interamente da loro finanziato e, dunque, senza aggravio alcuno delle casse comunali. Si tratta del belvedere che si trova sulla panoramica di Monte Tauro dove sono presenti alcune panchine e frequentato da molti giovani, ma da sempre in stato di abbandono e degrado. Oltre alla riqualificazione i pentastellati hanno chiesto di intitolare lo slargo alle “Vittime del cancro”, augustane così come richiesto da qualche lustro anche da don Palmiro Prisutto. Dopo 30 giorni dalla presentazione, non avendo avuto alcun riscontro, hanno presentato un sollecito.

“Sono passati più di 100 giorni dalla richiesta e ancora attendiamo risposta per poter procedere alla donazione. – scrivono in una nota- A questo punto ci chiediamo quali sono i motivi di questa attesa nel rispondere a questa iniziativa che tende solo a fare una donazione alla città così come hanno fatto diverse associazioni. Dipenderà forse da chi fa le donazioni o non vorremmo che quella intitolazione, quel ricordo dedicato ai molti nostri congiunti scomparsi per il cancro o solo l’assimilazione con quel scomodo parroco possa aver indotto l’amministrazione a far passare tutto in sordina? Se fosse cosi l’essere “ostaggio di qualcuno” calza a pennello – proseguono i 9- Certo, questo vorrebbe dire che, benché nella nostra richiesta di restituzione delle somme fosse scritto chiaro che le stesse sarebbero state spese per la collettività, questo sindaco e i suoi accoliti dovrebbero rimangiarsi tutte le accuse plateali e le vergognose insinuazioni che hanno esternato in merito alle sorti del nostro 30%”.