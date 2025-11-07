Augusta, riqualificato il manto stradale in via Amara, zona Monte

“Un cantiere al giorno” è ormai la parola-d’ordine dell’amministrazione comunale guidata da Giuseppe Di Mare. In questi giorni la tappa è in via Amara, nella zona Monte della città, dove è stata completata la riqualificazione del manto stradale.

L’intervento – annunciato dal sindaco in un post sui social – è parte di un progetto più ampio di manutenzione urbana e rigenerazione delle infrastrutture stradali della città. “Siamo entusiasti di questo lavoro – dichiara il primo cittadino – che ha finalmente risolto un problema annoso per i residenti della zona”.

Con l’asfaltatura e la sistemazione definitiva della carreggiata, si pone fine a criticità segnalate da tempo: buche, avvallamenti, difficoltà nella percorrenza e problemi di sicurezza per chi quotidianamente transita. L’amministrazione invita i cittadini a monitorare i prossimi interventi: “Continuate a seguirmi – conclude Di Mare – nei prossimi giorni vi porto in giro con altri cantieri”.

L’iniziativa conferma l’impegno dell’ente verso un approccio costante alla manutenzione urbana: piccoli interventi frequenti, visibili, in grado di migliorare concretamente la qualità della vita delle persone. In un contesto come quello di Augusta, dove infrastrutture e viabilità richiedono attenzione e continuità, queste operazioni diventano fondamentali.

I residenti della zona Monte hanno già espresso soddisfazione per il lavoro eseguito, auspicando che lo stesso ritmo e accuratezza vengano mantenuti nei prossimi cantieri previsti in città.