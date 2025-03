Augusta, riqualificare il palazzetto dello sport di Brucoli: la giunta approva progetto

Riqualificare il palazzetto di Brucoli sottoponendolo a lavori di adeguamento alle norme Coni ed efficientamento energetico. E’ l’obiettivo dell’amministrazione comunale che oggi ha approvato con delibera di giunta l’apposito progetto esecutivo, per un importo complessivo pari a 985.000 euro, somma che punta ad ottenere partecipando all’ avviso pubblico emesso dall’assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo per “Contributi a sostegno degli interventi dell’impiantistica sportiva”.

Ne dà notizia l’assessore al Borgo marinaro Valeria Coco che si dice soddisfatta per l’attenzione mostrata dell’amministrazione per Brucoli definendolo “un importante segnale di attenzione per il borgo marinaro e per le attività sportive che vi si svolgono”.

“I lavori sono necessari al fine di risanare lo stato in cui l’edificio attualmente verte considerando l’importanza che l’immobile riveste in quanto è l’unico palazzetto sportivo presente nel territorio di Brucoli”- si legge nella delibera, la finalità dell’azione amministrativa è quella di implementare le attività sportive di pallavolo, pallacanestro, beach volley, padel, kickboxing, e “di collocarsi come faro per contrastare il tasso di dispersione scolastica, di contrastare il preoccupante tasso di obesità infantile nonché per le problematiche socio-culturali che affliggono il territorio”.