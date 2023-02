Augusta, ripuliti da detriti e fango i lungomari Paradiso e Rossini: domani scuole aperte

Sono stati ripuliti da detriti riversati sulla strada dalla mareggiata parte del lungomare Paradiso, angolo via Amato, al centro storico e il lungomare Rossini-Granatello, dove la careggiata è stata liberata dalla fanghiglia e dalla posidonia accantonata, in alcuni punti, ai bordi per consentire il regolare transito dei mezzi. Effettuati anche i controlli nelle scuole che domani riapriranno regolarmente.

“Senza perdere tempo, com’ è nelle dinamiche dell’ amministrazione Di Mare, già dalle prime ore di ieri mattina sono scese in campo tutte le squadre per gli interventi di ripristino e messa in sicurezza del sistema viario e controllo del patrimonio del Comune. – ha fatto sapere Concetto Cannavà, assessore alla Transizione ecologica- Tra gli interventi, priorità è stata data ai tratti di strada che costeggiano il mare del nostro territorio dal Lungomare Paradiso fino al lungomare Granatello con la rimozione e messa in sicurezza dai detriti e massi portati dalla fortissima mareggiata nella parte del lungomare Paradiso e delle vie adiacenti, nonchè pulizia dai detriti e alghe dal Lungomare Rossini al Granatello, altresì è stato messo in sicurezza il tratto di via Xifonia, all’ altezza dello svincolo della ex piscina con la rimozione di un grosso albero pericolante”.

Nelle stesse ore sono stati effettuati i controlli dai tecnici del Comune in scuole ed edifici pubblici: per le scuole di competenza comunale, che riapriranno regolarmente domani mattina, dopo gli ultimi tre giorni di chiusura per allerta meteo e per fare i controlli strutturali, non si sono riscontrate particolari criticità a parte qualche infiltrazione in una classe del plesso Laface di Monte Tauro e alla palestra del Polivalente e già domani il sindaco Giuseppe Di Mare assicura l’intervento della ditta per risolvere i problemi.

“Va sottolineato che nonostante la fortissima perturbazione che ha prodotto in meno di due giorni quasi 300 mm di pioggia con venti oltre 90 Km/h e onde altissime, – ha aggiunto- grazie agli interventi preventivi di pulizia canaloni, tombini e caditoie, uniti alla fondamentale collaborazione dei volontari di Protezione civile, alla Polizia municipale, ai Vigili del fuoco al personale degli uffici comunale a cui va un sentito ringraziamento, “le criticità” sono state gestite con grande professionalità garantendo sempre la sicurezza a tutti i cittadini. A testimonianza del funzionamento di tutte le opere preventive va detto che sono bastate pochissime ore di assenza piogge e tutto è rientrato nella normalità. Faremo tesoro anche di quest’ altra esperienza emergenziale”.