Augusta, ripulita discarica abusiva all’ex Villa Salus. E il Comune paga le prime multe per la bassa percentuale di differenziata

È stata ripulita la discarica a cielo aperto che da mesi si trova nell’ex parcheggio del cortile dell’ex Villa salus, segnalataci anche da un nostro lettore e intanto il Comune paga le prime multe per non aver raggiunto la percentuale di raccolta differenziata prevista dalla legge. Così oltre al “danno” provocato da chi non fa la differenziata e lascia per strada tutto quello che gli pare, costringendo la società che si occupa del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ad intervenire in diversi punti e con lavoro in più, c’è anche la beffa per l’Ente e, dunque, per gli augustani di dover pagare delle sanzioni per il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa vigente, quindi della quota prevista di differenziata che ancora oggi non è alta.

Il Comune, infatti, a distanza di più di 4 anni dall’avvio del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta, oggi è fermo a neanche il 40% di raccolta differenziata, ben lontano dunque da quel 65% previsto già nel 2015 e che gli è costato le prime due “multe” che ammontano a 11.597 euro una e a 3.334 l’altra. Le sanzioni si riferiscono al 2015, quando tuttavia ancora il nuovo sistema porta a porta non era stato avviato, quindi è lecito supporre che, visto la percentuale sempre bassa di raccolta ancora oggi, ne arriveranno anche altre per gli anni successivi.

Ad imporle sono il decreto legislativo 152/2006 e la legge regionale 3/2016, che prevede per i Comuni che non raggiungono la percentuale di raccolta differenziata del 65% già a partire dal 2015 un’addizionale del 20% sulla spesa sostenuta per smaltire i rifiuti, con degli avvisi notificati non solo all’Ente ma anche alla Sicula Trasporti e alla Cisma, le due discariche dove viene o è stata smaltita la spazzatura e per questo soggetti responsabili d’imposta, coobbligati in via solidale di pagare.

E multe sono previste per chi venga beccato a sporcare abbandonando rifiuti dove capita, come appunto nella zona dell’ex istituto ortopedico che si trova lungo al provinciale per Brucoli, per la cui bonifica è stata necessaria una palameccanica, e come preannunciato sui social dal sindaco Giuseppe Di Mare: “Questa volta abbiamo una segnalazione, due foto scattate mentre gli sporcaccioni abbandonavano i rifiuti e tra i sacchetti dell’immondizia abbiamo trovato dei documenti riconducibili ad una famiglia di Augusta. Non ci fermeremo a sanzioni amministrative e chiunque verrà beccato a sporcare la nostra Augusta sarà denunciato anche penalmente. Da adesso in avanti, tolleranza zero” – ha scritto.