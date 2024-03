Augusta, ripristinata l’illuminazione su un tratto della provinciale 1 per Brucoli

E’ stato ripristinato dai tecnici del Libero consorzio di Siracusa l’impianto di illuminazione pubblica di un tratto della provinciale 1 Augusta-Brucoli, di competenza dell’ex Provincia, che si era guastato nelle scorse settimane rendendo pericoloso, perché al buio, un tratto molto trafficato e fondamentale per la viabilità provinciale, che ricade nel territorio di Augusta. Lo fanno sapere Samuele Roggio e Ramona Vicchitto, rispettivamente segretario e portavoce di Augusta protagonista che avevano segnalato il disservizio di alcune lampade spente da tempo a causa di un guasto all’impianto elettrico.

“Oggi voglio ringraziare per l’intervento dirigenti, tecnici e operai dell’ex Provincia di Siracusa, oltre agli abitanti della zona e alle redazioni delle testate giornalistiche che rispondono sempre presente alle nostre segnalazioni. –hanno detto- Voglio ricordare inoltre che la zona per la quale, come gruppo, abbiamo chiesto l’intervento è ricca di strutture che sono molto frequentate da giovani. I disservizi spesso creano problemi e i problemi diventano più seri quando riguardano la viabilità. È impossibile che in una zona così frequentata le infrastrutture vadano così spesso in tilt. La zona nell’ultimo anno è stata posta sotto la nostra lente d’ingrandimento e finalmente gli interventi e i primi risultati si vedono”.