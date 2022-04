Augusta, ripristinata l’illuminazione in un tratto di corso Sicilia: sostituiti 45 pali a led

Ripristinata l’illuminazione pubblica nel tratto di corso Sicilia che va dalla rotatoria di via Matteotti fino all’innesto con il viadotto Federico II, alla Borgata. Da oggi, alle 17, circa 45 lamponi a led sono accesi nel tratto stradale, trafficato a qualunque ora e più volte rimasto al buio, nell’ambito di un progetto dell’amministrazione di poco più di 71 mila euro finanziati con una quota del contributo straordinario assegnato al Comune interessato dai flussi migratori.

“Questo è uno degli interventi che abbiamo previsto di pianificazione della viabilità e della sicurezza urbana, che ha previsto la sostituzione di lampioni anche secolari, alcuni dei quali caduti anche a causa del maltempo. Sicuramente la valenza è duplice: efficientare l’ impianto comunale visto che si tratta di impianti di ultima generazione e ristabilire condizioni di sicurezza”– ha detto il sindaco Giuseppe Di Mare, presente all’accensione insieme all’assessore ai Lavori pubblici Angelo Pasqua e al rup Giuseppe Gulino e che si è detto grato con l’ufficio tecnico comunale e con quanti hanno lavorato all’intervento effettuato dalla ditta Caltagirone che ha vinto l’appalto.

“Stiamo cercando di fare la manutenzione ordinaria dell’illuminazione in tutte le strade, che non veniva effettuata da almeno dieci anni, ad esempio abbiamo trovato anche lampadine vecchie del 1970 al Monte” – ha aggiunto Pasqua, in Consiglio comunale inoltre arriverà per l’approvazione anche un progetto di finanza, che porterà alla rivisitazione totale dell’illuminazione cittadina.