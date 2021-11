Augusta, ripreso oggi lo sbarco di 300 migranti della Sea watch

È ripreso stamattina al porto commerciale lo sbarco dei 300 migranti rimasti ieri ancora a bordo della Sea watch, la nave della ong tedesca arrivata da Augusta nel pomeriggio del 26 novembre.

Ieri erano sbarcati solo in 161, dopo la conclusione del necessario complesso screening sanitario effettuato secondo le consuete procedure previste a tutela della salute pubblica, oltre che dei migranti e, come fa sapere la Prefettura di Siracusa, il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del ministero dell’Interno ha individuato i posti idonei per la quarantena, in modo da poter poi accelerare il trasferimento dei migranti, a cura della Prefettura, una volta completata anche la procedura di identificazione dei medesimi, effettuata dal personale della Polizia di Stato.

Secondo una prassi consolidata, è stata data priorità ai soggetti più fragili, come segnalati dall’organizzazione umanitaria. Gli 87 minori stranieri non accompagnati effettivamente accertati, rispetto ai 149 dichiarati, già nella serata di ieri, sono, dunque, stati trasferiti in strutture di diverse province siciliane, unitamente a 16 soggetti vulnerabili. A tutti i migranti sono stati assicurati i beni di prima necessità anche per il tramite della Croce Rossa operante sulle navi quarantena.

Il prefetto Giusi Scaduto rivolge un sentito ringraziamento al sindaco di Augusta, alle autorità sanitarie, al personale della Prefettura, della Polizia di stato e delle altre forze di polizia, nonché della Croce rossa italiana, per aver assicurato ancora una volta il funzionamento della delicata macchina organizzativa, coordinata d’intesa con il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, indispensabile a garantire l’accoglienza in una cornice di sicurezza ed umanità.

Ieri sera a lamentare di aver “interrotto” lo sbarco dei migranti era stata la stessa ong tedesca che stigmatizza che per centinaia di migranti “continua l’attesa a bordo. Tra loro casi medici, famiglie, donne, uomini e bambini che hanno passato più di una settimana in mare. Al freddo e sotto la pioggia. È una vergogna. Tutti sono risultati negativi al Covid. I primi a toccare terra sono state due donne incinte e i minori non accompagnati: 149 su 178 minori.”- si legge.