Augusta, ripresi i lavori di ampliamento e completamento del Palajonio

Dopo mesi di stop sono ripresi i lavori di ampliamento e completamento del Palajonio, il palazzetto dello sport di via Buozzi, alla Borgata, utilizzato dalle squadre di calcio a 5 ma anche per attività socio-sportive. Iniziati a novembre del 2022, gli interventi si erano fermati a febbraio 2023 e si era resa necessaria una variante al progetto inziale dovuta anche all’aumento dei costi del materiale. Così dopo dieci mesi di chiusura i cancelli dell’impianto si sono di nuovo riaperti e sono ricomparsi gli operai, che nei giorni scorsi stavano lavorando anche con una grossa gru parcheggiata nell’adiacente via Giuseppe Di Vittorio per posizionare del materiale all’interno.

Ancora al suo posto il tendone di plastica della copertura e lo scheletro della vecchia struttura che verrà riqualificata per realizzare un nuovo e più moderno palazzetto dello sport in ferro e legno, con una foresteria a servizio e nuovi impianti idrico, fognario ed elettrico.

Il costo del progetto era di 1 milione e 479.709 euro, finanziato con un mutuo acceso già da molti anni con la Cassa depositi e prestiti ed è stato aggiudicato per l’importo di 955.732 euro.