Augusta, riprendono gli incontri per i liceali del Megara che hanno dialogato con la scrittrice Lo Iacono

Dopo un lungo silenzio dettato dalle contingenze pandemiche sono ripresi, nei giorni scorsi, gli incontri cultuali in presenza all’auditorium comunale “Giuseppe Amato”, dove una numerosa rappresentanza di studenti del liceo Megara ha potuto dialogare con la scrittrice e magistrato siracusana Simona Lo Iacono sul suo ultimo lavoro, il romanzo “La tigre di Noto”.

La scrittrice ha risposto a ogni domanda e curiosità di docenti ed allievi della scuola che avevano precedentemente letto il testo, l’incontro è stato infatti l’esito conclusivo di un progetto di lettura e analisi del testo promosso dal Dipartimento di Lettere, con la partecipazione della referente docente Floriana Solano insieme alle colleghe Luana Barreca, Gabriella Fassari, Zaira Lipari, Nicoletta Privitera, che hanno seguito e guidato le classi III Ac , III Al, III As, III Bsu e alcuni allievi della V Ac, III e IV Asu.

Il dibattito, animato dall’alternarsi degli interventi di docenti e studenti, con la lettura di brani tratti dal romanzo delle alunne Alida Bitto e Giada La Gioia, ha toccato diversi argomenti, dalla scienza alla pedagogia, all’amore per lo studio in quanto chiave di comprensione della realtà. Sono state approfondite importanti tematiche relative ai percorsi trasversali di educazione civica, quali l’evoluzione storica della condizione femminile e le sue problematiche, l’impegno contro il nazifascismo e in difesa dei diritti umani del personaggio storico cui s’ispira la vicenda narrata, il valore dei libri e dell’educazione nel suo complesso a tutela della democrazia e in nome del progresso del genere umano.

Dopo i saluti introduttivi del dirigente scolastico Renato Santoro, l’autrice ha enfatizzato l’importanza della scoperta della vocazione individuale, come insegna la tormentata vicenda biografica della scienziata siciliana Anna Maria Ciccone, su cui è modellato l’io narrante del testo, “tutti dovremmo lottare per i valori di riferimento, per ciò a cui sentiamo di essere chiamati: infatti trovare la vocazione significa trovare se stessi in relazione agli altri, mettere il proprio dono a disposizione della collettività” ha detto l’autrice, precisando che solo attraverso tale percorso di autocoscienza «si scopre il proprio ruolo nel mondo, il proprio progetto vitale, si scopre la propria identità”.