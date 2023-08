Augusta, riprende “Agosto al Forte”, visite guidate alla fortificazione spagnola “Vittoria”

Sono riprese anche per quest’estate le visite al Forte Vittoria, la fortificazione spagnola che si trova in mezzo alla rada megarese costruita nel 1565 e fruibile soltanto dal 2009, in seguito a lavori di riqualificazione.

Le date delle visite, a cura dell’associazione culturale “Icob” e rese possibile in sinergia con Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale, Capitaneria di porto, Polizia di frontiera e Gruppo Barcaioli, sono il 10-11-20-25 agosto e il 3 settembre, la partenza è prevista alle 17 dalla vecchia darsena con battello grazie alla collaborazione con il Gruppo Barcaioli di Augusta. Una volta raggiunto il Forte si potrà assistere a momenti di rievocazione storica in costumi d’epoca, alla narrazione della vita nei Forti, al le ambientazioni accuratamente allestiti dai soci, alla proiezione di un docufilm sulle fortificazioni esistenti nella rada del porto megarese.

Tre le mostre allestite all’interno dei locali della fortificazione spagnola. Quest’anno ad esporre le proprie opere saranno Domenico Blandino e Fiorenzo Fiorenza con mostre fotografica rispettivamente dal titolo “Figure in movimento” e “Acqua e sale” e Giuseppe Garilli con i plastici che riproducono in miniatura alcune vie del centro storico di Augus