Augusta, ripartono i lavori di demolizione della vecchia piscina

Dovrebbe terminare lunedì la lunga fase di stallo dei lavori di demolizione dell’ex piscina comunale “Gigi Turchio” e dell’allargamento della strada attigua del centro storico. Per domani è prevista, infatti, la ripresa degli interventi che si sono fermati in questi mesi sia per la questione dello spostamento della cabina elettrica e della sua collocazione definitiva all’interno dei giardini pubblici mas accanto al vecchio pozzo, sia per la presenza di una vecchia conduttura del gas non più attiva dentro la fatiscente struttura che, nel frattempo, è stata rimossa.

Lo assicura l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Pasqua che aggiunge che lunedì dovrebbe essere spostata anche la cabina elettrica, finita nei mesi scorsi al centro delle polemiche per essere stata collocata all’inizio della Villa, ostruendo la vista sul golfo Xiphonio e cominceranno anche i lavori di riqualificazione della parte est della Villa comunale.

Al postodella vecchia piscina, i cui attesi lavori di demolizione sono partiti a maggio scorso, verrà realizzato un belvedere con spazi aperti, piazzole e aree a verde. L’appalto inoltre prevede anche l’allargamento a 9 metri e 25 del tratto stradale attiguo alla piscina che collega l’Isola al viadotto Federico II che, con la sua strettoia pure in curva, è piuttosto pericolosa e già in passato è stato teatro di incidenti anche mortali. Su realizzerà, dunque, strada urbana di classe F con velocità massima pari a 40 Km/h, con due corsie in uscita larghe una 3,25 metri e l’altra 2,75 ed una corsia in entrata di m 3,25 di larghezza e “l’intento di rendere permeabile il fronte mare in questo punto della città sarà raggiunto, – secondo quanto si legge nella proposta progettuale – prevedendo un percorso pedonale sicuro per normodotati e per disabili, oltre che per semplici carrozzine per bambini, che dal piano sud in corrispondenza dell’innesto con via Xifonia, arrivi fino al lungomare Jonio, passando per una piazza (area della vasca dell’odierna piscina), attraverso scale e rampe opportunamente dimensionate”.