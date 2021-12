Augusta, riparte l’Open day al Ruiz: domenica primo appuntamento

Anche quest’anno all’ istituto superiore “Gaetano Arangio Ruiz” molte saranno le iniziative per far conoscere l’offerta formativa e gli indirizzi di studio agli studenti delle classi terze della secondaria di primo grado per consentire loro una scelta consapevole.

Il Ruiz, diretto dal dirigente scolastico Maria Concetta Castorina, offre quattro articolazioni: l‘Istituto tecnico settore tecnologico, l‘Istituto tecnico settore economico, il Liceo scientifico delle Scienze applicate e il Liceo quadriennale delle Scienze applicate.

Presenti, inoltre, dallo scorso anno ai due licei il percorso di Biologia con curvatura biomedica, con lezioni e attività sul campo, tenute dai docenti di Scienze e da medici della provincia di Siracusa; e al Settore tecnologico il Percorso di Apprendistato duale Enel, con una classe, la 5 Enel, che alterna la frequenza delle lezioni in classe, al lavoro in azienda, con annesso stipendio mensile.

Novità di quest’anno la sede staccata dell’istituto tecnico, settore tecnologico, indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica del Ruiz a Priolo Gargallo. Il ministero della Pubblica istruzione ha, infatti, autorizzato per la prima volta una scuola superiore a Priolo: un grande successo dell’amministrazione comunale che ha lavorato alacremente affinchè si realizzasse questa conquista, ma anche la riprova della potenzialità formative e didattiche dell’istituto augustano, punta di diamante tra gli istituti tecnici siciliani grazie alla Robotica, disciplina trasversale inserita tra le materie extracurriculari.

Lo scorso anno una squadra del Ruiz, il Metaltech Ruiz, è stato vicecampione d’Italia alla fase nazionale della First lego league, una gara mondiale di Robotica e Scienza riconosciuta dal Miur come attività di valorizzazione delle eccellenze. La squadra ha così conquistato di diritto l’accesso al “Virtual open international” in Grecia, dove si è confrontata on line con duecento teams provenienti da tutto il mondo. Anche quest’anno, inoltre, il Ruiz sarà la sede delle qualificazioni regionali per Sicilia, Sardegna e Calabria, il 19 e il 20 febbraio, in quanto regional partner per la First lego league Italia dell’università di Trento.

Le attività di orientamento al Ruiz si svolgeranno prevalentemente in presenza, ma per evitare assembramenti, l’ingresso sarà contingentato, rivolto ad un solo genitore in possesso di green pass per ogni alunno e previa prenotazione tramite apposito form disponibile sul sito, www.2superioreaugusta.edu.it o sulle pagine social della scuola

I genitori e gli studenti della scuola secondaria di primo grado interessati potranno assistere alla presentazione dell’offerta formativa della scuola, dei piani di studio dei vari indirizzi, nonché ricevere informazioni generali sul funzionamento e l’organizzazione dell’istituto. Inoltre sarà possibile visitare i locali e i tanti laboratori della scuola, accolti da diversi docenti e alunni del Ruiz-

Per la sede di Priolo, in via Orazio Di Mauro 2, il primo open day sarà sabato 18 dicembre su due turni, alle 16 e alle 17. Per la sede di Augusta invece appuntamento domenica 19 dicembre in tre turni, alle 9, 10 e 11. A gennaio previste, inoltre, delle aperture pomeridiane rivolte soprattutto agli studenti, i “Ruizlab”. Gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado del territorio potranno visitare ed assistere ad esercitazioni pratiche nei laboratori attrezzati di Fisica, Chimica, Biologia, Informatica, Lingue, Economia aziendale, Meccanica, Elettronica, Elettrotecnica e Robotica.