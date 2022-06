Augusta, riparte la stagione balneare: inalterati i divieti

È iniziata ufficialmente questo mese la stagione balneare che, anche quest’anno, si conclude il 31 ottobre così come prevede l’ordinanza sindacale, che impone il divieto di balneazione nei tratti interdetti, che rimangono inalterati per circa 30 chilometri di costa augustana, off limits ai bagnanti per vari motivi. Dalla presenza cioè di scarichi fognari dei reflui urbani che si continuano a sversare in mare creando, quindi, inquinamento, come dal lato est del canale di Brucoli a 200 metri a sud e anche fino a Punta Tonnara, alle aree pericolose perché a rischio frana come lo “Sbarcatore dei turchi” fino a 200 metri a sud come da ordinanza di Capitaneria di porto, passando dai tratti di mare che ricadono in area militare o portuale come da cala “Spezzantennola” fino al “Granatello”. E da qui fino alla foce del fiume Marcellino dove ci sono anche scarichi fognari, dalla stazione Marcellino a km 1 sud- Stazione Megara Giannalena

Altri tratti non adibiti alla balneazione per altri motivi non specificati sono dal lato Nord a est del Porto canale di Brucoli, da Agnone-Bagni –Baia Conchiglie -km 0,5 sul fiume Leonardo a 950 metri a nord (Lido Murganzio) e da qui fino a 200 metri a nord al foce del fiume Sam Calogero, dal punto di balneazione 1014 Castelluccio-Zona prospiciente Stazione a 800 metri a nord (Baia dei Turchi). Altri due tratti di costa non balneabili in quanto interessati da immissioni sono le foci del fiume San Leonardo e San Calogero.

Anche quest’anno, dunque, Augusta nulla è cambiato e mantiene il triste primato di “isola senza mare” anche e soprattutto per la mancata depurazione delle acque che rimane, ancora, un problema irrisolto. A questo proposito l’ultima notizia della struttura commissariale che, con i vari commissari che si sono alteranti, dal 2015 gestisce la vicenda per appaltare i 37 milioni di euro disponibili, lievitati poi a 55, per far uscire Augusta dall’infrazione comunitaria e realizzare le opere di depurazione, risale allo scorso gennaio, quando è stato reso noto che erano arrivati i risultati delle analisi di laboratorio sui suoli e sulle acque di falda ricadenti nell’area Sin di Priolo, prelevati lungo i tracciati di progetto dei due collettori principali del sistema fognario augustano. Indagini ritenute necessarie dai tecnici per completare la progettazione esecutiva degli interventi di realizzazione dell’impianto, iniziata già lo scorso settembre.